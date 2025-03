Falso incontro sexy a pagamento, donna condannata per rapina

Avrebbe dovuto incontrare una donna per un rapporto a pagamento, coinvolgendo nell’incontro anche una seconda persona. Aveva pattuito anche il prezzo della prestazione: 300 euro. Ma l’appuntamento trasgressivo si tramutò in un episodio violento ai suoi danni. Il cliente, un 40enne italiano, fu ferito con una mazza e rapinato: per l’episodio, avvenuto a Rubiera il 17 febbraio 2023, sono state chiamate a rispondere tre persone.

In udienza preliminare una donna ha scelto il rito abbreviato: ieri il giudice Andrea Rat l’ha condannata a 3 anni e 4 mesi per rapina più 800 euro di multa, accogliendo la richiesta avanzata dal pubblico ministero. Altri due imputati, entrambi uomini, sono stati rinviati a giudizio. Il cliente si è costituito parte civile affidandosi all’avvocato Michele Gatti. Secondo la ricostruzione investigativa, dopo aver concordato le modalità dell’incontro e pattuito il prezzo, il 40enne andò sul posto dell’appuntamento, ritrovandosi affiancato da una macchina a bordo della quale c’erano due uomini e una donna. Qui il cliente si ritrovò al centro di una spirale violenta: uno dei due uomini imputati è accusato di essere scese dall’auto impugnando una mazza e di avergli intimanto di dargli i soldi e di cancellare i messaggi. Il 40enne si ritrovò colpito al volto con il bastone e derubato dei soldi. Per i due uomini imputati il processo con rito ordinario inizierà in giugno.

Alessandra Codeluppi