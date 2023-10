Falso Parmigiano Reggiano alla fiera di Colonia. Marchio oscurato dopo la denuncia del Consorzio

Un falso Parmigiano Reggiano è comparso sui pannelli pubblicitari della fiera tedesca di Anuga a Colonia, tra le più importanti al mondo dedicata al food&beverage. Così, il Consorzio di tutela ha chiesto e ottenuto l’intervento delle autorità preposte ai controlli ufficiali. La scritta ’Parmesan’, riportata su un formaggio grattugiato americano (foto), è stata così oscurata. Il Consorzio inoltre ha presentato un ricorso cautelare ‘inaudita altera parte’ al tribunale di Colonia che in tempi molto rapidi ha emesso un provvedimento di inibitoria col divieto per l’azienda statunitense di pubblicizzare in Germania quel prodotto con la denominazione ‘Parmesan’. Non è la prima volta che un fake Parmesan arriva anche nell’Unione Europea dove non può assolutamente essere commercializzato né pubblicizzato. "La tempestività dell’intervento delle autorità tedesche a seguito della nostra denuncia – sottolinea il Presidente del Consorzio, Nicola Bertinelli – si lega al fatto che, dopo anni di contenziosi, abbiamo ottenuto dall’Unione Europea una legislazione che non lascia dubbi in materia di tutela. Ma fuori dall’Ue, si registra infatti ancora un utilizzo ingannevole di richiami alla nostra denominazione, con evidenti ripercussioni negative".