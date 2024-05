’Fame. Saranno Famosi’. Fine settimana di musical

Un fine settimana con il musical ’Fame. Saranno Famosi’, al teatro Valli a Reggio. Stasera alle 20,30 (repliche domani alle 15,30 e 20,30, domenica alle 15,30, per i vari turni e fuori abbonamento) in scena un fenomeno leggendario e intramontabile della cultura pop. Racconta la vita degli allievi e gli insegnanti della rinomata ed esclusiva scuola di ’Performing Arts’ di New York. Un gruppo di ragazzi, la loro passione e la loro dedizione per il mondo dello spettacolo, una storia che continua a conquistare ed emozionare nuove generazioni di pubblico ed ispirare miriadi di giovani talenti. Il duro lavoro, la competizione artistica, il sudore, la passione, gli amori, le sconfitte e i successi. ’Saranno Famosi’ è un titolo talmente iconico da essere entrato nell’immaginario della gente come sinonimo di desiderio di realizzare il proprio sogno nel mondo dello spettacolo Questa nuova versione del musical è firmata da Luciano Cannito, che unisce l’esperienza di regista a quella di coreografo internazionale, sarà un trionfo di canto, danza, musica, recitazione, in una narrazione dinamica e travolgente. La scelta registica e l’adattamento di Cannito sposta l’azione dagli anni Ottanta ai nostri giorni, per rendere lo spettacolo più vicino alle nuove generazioni, e più facilmente identificabile nel pubblico di oggi. Le scene sono firmate da Italo Grassi, direzione d’orchestra di Giovanni Maia Lori. Con Lorenza Mario (Ms. Bell), Garrison Rochelle (Mr. Myers), Stefano Bontempi (Mr. Sheinkopf), oltre a una ventina t di artisti tra ballerini, attori e cantanti.

Antonio Lecci