Famiglia con disabile ‘cacciata’ Salvini: "Trenitalia spieghi"

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha chiesto a Trenitalia Tper "informazioni dettagliate" sulla vicenda della famiglia con un bambino con disabilità fatta scendere alla stazione di Reggio perché in possesso di biglietto del treno successivo. Salvini è disponibile a incontrare sia la famiglia che il personale ferroviario coinvolto. Lo indicano fonti del Mit sottolineando che "la tutela dei viaggiatori, soprattutto nel caso di minori, è una priorità". La vicenda è avvenuta sabato pomeriggio. Il padre del piccolo, Marco Lenzoni, originario di Pontremoli, è stato denunciato alla Polfer da un addetto di Trenitalia-Tper per ‘interruzione di pubblico servizio’ dopo aver questionato pretendendo di partire. "Eravamo stati a Bologna per curare mio figlio e dovevamo tornare a casa in fretta per assicurargli la terapia", ha detto.