Famiglia in ferie e provano il colpo. Ladri condannati per il tentato furto

Avevano tentato di derubare di notte una casa in via Sant’Ambrogio, a Rivalta. Quel giorno, il 7 agosto 2024, sono stati però sorpresi in flagranza e arrestati dalla polizia di Stato all’una di notte, dopo che un cittadino aveva sentito rumori sospetti provenire dell’abitazione accanto, vuota perché madre e figlia erano in ferie. Il trio era composto da sinti con base nella campina di via Strozzi, due dei quali - il 51enne Tiziano Barosi e il 41enne Pablitos Torre - sono vecchie conoscenze delle forze dell’ordine.

I tre uomini hanno scelto il rito abbreviato e ieri il giudice dell’udienza preliminare Silvia Guareschi li ha condannati per tentato furto in casa, aggravato dall’essere stato commesso da più persone, usando violenza sulle cose, approfittando di circostanze tali da ostacolare la privata difesa, di notte e approfittando dell’assenza dei proprietari. Soprattutto Tiziano Barosi ha una sfilza di precedenti. Per lui e Torre, ai quali si contestava la recidiva specifica e infraquinquennale, è stata decisa una pena di 3 anni, 11 mesi e 12 giorni: sono sottoposti alla custodia cautelare in carcere e ieri il giudice si è riservato sulla richiesta della difesa di sostituirla coi domiciliari. Per Gledis Barosi, 1 anno, 5 mesi e 23 giorni con pena sospesa perché senza precedenti, e le attenuanti generiche: lui era sottoposto ai domiciliari con la possibilità di lavorare, che ieri sono stati revocati.

Secondo la ricostruzione investigativa, i tre uomini si erano arrampicati sulla grondaia vicina al balcone del primo piano e sono entrati forzando la portafinestra. Hanno poi arraffato 220 euro, 12 medagliette religiose dorate, una collanina che appariva d’oro, due color argento, una da rosario, tre anelli color argento con pietre colorate, un bracciale color argento e una chisura per collana. Poi sono andati in camera e avevano tentato di smurare la cassaforte. Mentre stavano mettendo a segno il colpo, sono arrivati gli agenti delle volanti. Il pubblico ministero Maria Rita Pantani aveva chiesto per i due imputati con precedenti 4 anni e 4 mesi, per Gledis Barosi 2 anni e 8 mesi. Le difese sono state affidate agli avvocati Federico De Belvis e Giambattista Scalvi per Tiziano Barosi; all’avvocato Enrico Della Capanna per Pablitos Torre; a De Belvis per Gledis Barosi.