Famiglia spaventata da un cervo perde l’orientamento sul sentiero

Hanno smarrito l’orientamento per colpa di un... cervo. Intervento ieri in Appennino per il soccorso alpino della stazione monte Cusna per aiutare una famiglia della Bassa Reggiana in difficoltà mentre stava svolgendo una passeggiata nella zona del Bivacco il Piano. La giovane coppia 30enne insieme alla figlia di sei anni stava svolgendo una passeggiata alla Presa Alta, nella zona del Bivacco il Piano: la madre e la figlia sono rimaste indietro sul sentiero quando le ha attraversato la strada un grande cervo che le ha spaventate (in particolar modo la piccola) ed hanno perso la traccia del sentiero. La donna, trovandosi in difficoltà con la figlia piccola che era molto spaventata e avendo perso l’orientamento, ha deciso di effettuare la chiamata di emergenza al 112: i carabinieri di Collagna hanno attivato il soccorso alpino che, con una squadra di tecnici, hanno geolocalizzato le disperse e le hanno raggiunte riportandole in sicurezza alla propria auto.