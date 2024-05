Famiglie, anziani, turismo. L’impegno di Insieme per Toano

La lista civica Insieme per Toano, candidato sindaco Simone Casoni, ha sviluppato un programma di ampio respiro, tenendo in considerazione tutte le realtà e le anime del territorio. Tra gli obiettivi, incentivare le giovani famiglie a rimanere in montagna e attrarre quelle che vivono fuori comune, offrendo servizi di alta qualità che permettano agli abitanti di conciliare al meglio vita e lavoro. "Altro tema importante riguarda gli anziani – afferma Casoni – per i quali vogliamo offrire le migliori soluzioni a questa fascia di età che resta fondamentale. Un punto cruciale è la gestione dei numerosi finanziamenti ottenuti, dal Pnrr alla Protezione Civile e altri, che permetteranno di trasformare il volto del paese". Il turismo è un asse portante, secondo Casoni, nel panorama generale, ma va implementato e incentivato con la valorizzazione dei monumenti locali, come la splendida Pieve di Toano, in stretta collaborazione con tutte le associazioni. Occorre più attenzione a viabilità e a infrastrutture, renderle sempre più sicure. Altro tema, quello dell’ambiente unito all’agricoltura. "Intendiamo preservare e potenziare il nostro acquedotto comunale Ast e porre una forte attenzione al tema della sport come volano per l’economia locale e come modalità aggregativa per giovani e meno giovani".

s. b.