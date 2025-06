Famiglie ’armate’ di torce a caccia di gnomi nel parco

Stasera alle 21, nell’ambito della rassegna estiva dei "Mercoledì della Corriera", a Luzzara arriva la Notte degli Gnomi, un’esperienza unica in cui piccoli gnomi in legno, creati artigianalmente da Roberto Taormina dell’Officina delle Idee, vengono nascosti nel Parcobaleno di Luzzara. I bambini, accompagnati dai genitori e muniti di torce per poter creare una fonte di luce, hanno il compito di cercarli, per portarne uno a casa come ricordo dell’avventura. L’evento si svolge dopo il tramonto, creando un’atmosfera misteriosa e affascinante che coinvolge tutti in una ricerca emozionate. L’evento è rivolto a bambini di ogni età, senza alcuna limitazione. Grazie alla presenza dei genitori, questa esperienza diventa una buona occasione per coinvolgere tutta la famiglia. Il ritrovo è fissato alle 21 alla nuova sede della Pro loco, in piazza Ferrari, nel centro di Luzzara, dove una fatina legge una favola prima della partenza per il Parcobaleno, dove si concentra la ricerca dei piccoli gnomi, nascosti nel verde della natura. Si consiglia di portare una torcia carica per poter favorire la ricerca degli gnomi nel parco.

Per informazioni e per prenotazioni: tel. 335-6317025.