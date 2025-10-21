Famiglie e scuole a teatro. Ecco il programma della stagione

"Un, due, tre stella" - la stagione dei Teatri dedicata a famiglie e scuole - riparte e avrà come sempre una programmazione domenicale e la proposta di un viaggio tra teatro, musica, danza, storia e attualità. Gli spettacoli del mattino - rivolti solo alle scuole - propongono 26 eventi capaci di unire divertimento, emozione e riflessione. Dall’altra la proposta di una selezione di spettacoli domenicali per le famiglie. Ad aprire la stagione delle scuole sarà "Il dolce Natale", con le sorelle Tiziana e Luciana alle prese con la Befana, mentre la musica sarà protagonista con cinque proposte originali: dalla "Playtoy Orchestra", che suona strumenti giocattolo, al duo Pizz’n’Zip tra scherzi e melodie, fino a nuove opere contemporanee come "Piccolo Orso" e "La montagna di ghiaccio", che affronta la fragilità degli ecosistemi polari, e la ripresa de "Il piccolo spazzacamino di Britten" (foto). La danza sarà rappresentata da quattro spettacoli, con coreografie classiche e moderne, tra cui "Il carnevale degli animali" e "Le quattro stagioni". Per i più grandi, la stagione offre spettacoli di forte impatto poetico e civile, tra cui "Favola senza tempo", "Kafka e la bambola viaggiatrice" e due produzioni dedicate alla Shoah e alla mafia, con protagoniste Liliana Segre e Agnese Borsellino. Per le famiglie, alla domenica, il programma replica "Playtoy Orchestra" (30 novembre), "Il dolce Natale" (14 dicembre), "Kai nel cuore blu" (18 gennaio), "Piccolo Orso" (1° marzo), "Cos’hai in testa" (22 marzo) e "Piccolo Spazzacamino" (23 maggio, fuori abbonamento, e domenica 24). Aperte le prenotazioni per scuole e abbonamenti, mentre i singoli biglietti in vendita da sabato. Info: www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco