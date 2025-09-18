Familiaris consortio in lutto

La città di Reggio e il mondo cristiano piangono la scomparsa di Pietro Moggi, un nome che per decenni è stato sinonimo di fede, impegno e difesa dei valori cattolici della vita.

"Piero" è stato per due mandati presidente del Forum delle Associazioni familiari dell’Emilia Romagna. Si è spento martedì all’età di 82 anni, lasciando una grande commozione tra chi lo ha conosciuto e ha condiviso con lui le sue battaglie.

Un pilastro della parrocchia di Sant’Ilario, Moggi era molto più di un semplice fedele: era un instancabile promotore di iniziative legate alla bioetica, alla tutela della vita e al sostegno delle famiglie numerose.

La sua dedizione affondava le radici nella gioventù, ma si era rafforzata nel tempo, diventando un punto di riferimento per la comunità dei fedeli del "Familiaris consortio". La sua fede, infatti, era un credo solido e pratico, espresso non solo con la preghiera ma anche con azioni concrete.

La sua storia d’amore e di vita con la moglie Adriana Picchi era iniziata sotto una benedizione speciale. Nel 1974, fu don Pietro Margini - il fondatore del Consortio - a celebrare il loro matrimonio, leggendo nell’omelia un telegramma di benedizione inviato direttamente dal Cardinale Villot per conto di Papa Paolo VI. Un messaggio che sembrava premonire il futuro di questa coppia, unita nella fede e nella missione: "Ai novelli sposi Pietro e Adriana il Santo Padre, con augurio di pace e prosperità nella grazia del Signore, auspica abbondanti favori celesti per cristiana formazione nascente famiglia e invia implorata benedizione apostolica estensibile ai parenti e convenuti al sacro rito nuziale".

Al di fuori dell’attivismo sociale, Pietro Moggi era un uomo di scienza e di cultura. Laureato in chimica alla Sapienza di Roma, aveva lavorato come ricercatore alla Snam e, per mezzo secolo, era stato docente di chimica industriale e insegnamenti affini all’Università di Parma. Ma anche in questo ambito non aveva mai dimenticato il suo profondo legame con il suo paese, scrivendo anche testi per canti liturgici e contribuendo alla redazione del bollettino parrocchiale di Sant’Ilario.

La comunità si stringe ora attorno alla moglie Adriana, ai figli Stefano, Paolo e Giuseppe, alle loro famiglie e ai nipoti, in attesa di poter dare l’ultimo saluto a un uomo che ha lasciato un’eredità di grande valore.

I funerali si terranno oggi alle 14,30 nella chiesa di Sant’Ilario, con partenza dalla casa funeraria della Croce Verde a Reggio. La cerimonia è stata preceduta ieri sera dal Rosario.

Francesca Chilloni