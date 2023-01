Fanno barbecue in casa, 5 intossicati in ospedale

di Francesca Chilloni

La stufa è rotta, accendono in casa un barbecue per scaldarsi: cinque finiscono in ospedale per intossicazione da monossido. È avvenuto la notte tra mercoledì e ieri, in una palazzina nel capoluogo, non lontano dal Parco del Nocciolo, nella residenziale via Rossini.

Si è sfiorata la tragedia, ma grazie anche alla rapidità dei soccorsi è stato evitato il peggio.

Per aver direttamente respirato le esalazioni nocive, al pronto soccorso sono finiti un 72enne, sua moglie di 68 anni e il loro figlio, di 41.

A causa del rischio che vi fosse stata una infiltrazione di monossido attraverso le pareti anche nell’appartamento soprastante, a scopo precauzionale i sanitari hanno disposto il ricovero di due vicini: una coppia di coniugi entrambi 32enni. Sono ancora in corso di accertamento le cause precise della drammatica vicenda.

Secondo una prima ricostruzione, la stufa a pellet con cui viene riscaldato l’appartamento del piano basso avrebbe avuto una avaria e sarebbe stata inutilizzabile.

Questo avrebbe indotto la famiglia che lo occupa a ricorrere a una soluzione di fortuna davvero incauta: collocare un barbecue in casa ed accenderlo per riscaldarsi con le braci del carbone.

Che sia stato quest’ultimo o la stufa mal funzionante, l’alloggio si è saturato di gas tossico e solo per miracolo il forte malessere e l’intontimento delle persone non si è trasformato in un sonno senza risveglio.

L’allarme alla sala operativa del 118 è stato dato dalla stessa famiglia attorno alle 4,30.

In pochi minuti sul posto sono arrivati i carabinieri, varie ambulanze e l’automedica del Franchini, oltre ai vigili del fuoco dalla caserma di Sant’Ilario.

I tre intossicati principali sono stati condotti a sirene spiegate in ospedale per gli accertamenti del caso.

In seguito, dopo che sono stati visitati sul posto, anche i due vicini dell’alloggio soprastante sono stati trasportati al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le condizioni dei cinque ieri non risultavano essere gravi.