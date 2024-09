Fanno esplodere il bancomat e scappano con 40mila euro

A Rubiera venerdì notte è stato fatto esplodere il bancomat dell’ufficio postale di via Verdi: i ladri sono fuggiti con un bottino di circa 40mila euro. Il colpo è stato messo a segno poco prima dell’una. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della stazione di Rubiera assieme ai colleghi dell’aliquota radiomobile di Reggio. I militari dell’Arma, attivati dal centro telesorveglianza Poste di Roma, hanno compiuto gli accertamenti del caso. I malviventi sono rapidamente scappati prima dell’arrivo dei carabinieri. È stato scoperto che hanno forzato con attrezzi da scasso l’entrata a vetro dell’ufficio postale rubierese. Con un dispositivo esplosivo ‘a marmotta’, collocato nella fessura, hanno fatto esplodere lo sportello bancomat. Hanno poi preso i contanti per un importo valutato di circa 40mila. I danni complessivi sono ora in corso di quantificazione. I carabinieri hanno eseguito un sopralluogo e iniziato le indagini per cercare di identificare i responsabili del furto. Sono subito iniziate le ricerche dei ladri nell’intero comprensorio ceramico e anche nella limitrofa provincia modenese. L’altra notte, fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita. L’ufficio postale ieri non è stato aperto. Venerdì notte sul posto si è portato pure il sindaco Emanuele Cavallaro: "Hanno scassinato il Postamat con dell’esplosivo e ci sono danni anche all’interno – spiega il primo cittadino –. Probabilmente hanno agito dei ‘professionisti’. Il forte rumore ha suscitato un po’ di allarme. Sono stati notati dai cittadini mentre scappavano: avevano il viso coperto. Ieri sono nuovamente tornato in via Verdi e i tecnici erano già impegnati per i lavori di riparazione per riaprire al più presto l’ufficio postale". La zona è ‘sorvegliata’ dalle telecamere. Le immagini della videosorveglianza "saranno quindi utili – sottolinea Cavallaro – per le indagini –. Speriamo siano individuati gli autori del colpo". Diversi residenti sono stati svegliati dall’esplosione. Si tratta dell’ennesimo furto segnalato nel territorio del comprensorio ceramico reggiano. Nel passato, episodi simili si sono già verificati in altri paesi della nostra provincia. All’inizio di giugno, sempre un venerdì notte, un raid analogo era avvenuto anche a Salvaterra di Casalgrande dove, in via San Lorenzo, era stato fatto esplodere il bancomat del Banco Bpm. La banda, dopo l’assalto, si era dileguata con il bottino.

Matteo Barca