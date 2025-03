Fanno esplodere il bancomat. Ma la banda fugge a mani vuote

di Antonio LecciMezzo paese ha sentito il boato provocato dalla banda del bancomat, che ieri notte ha assaltato la cassa continua della Banca Popolare dell’Emilia-Romagna, in viale Filippini, in pieno centro a Luzzara. Ma il colpo è fallito, con il forziere interno che ha resistito allo scoppio e i malviventi fuggiti a mani vuote, lasciando evidenti danni strutturali all’istituto di credito. Un’azione da otto minuti – dall’1,25 all’1,33 di ieri notte – che ha visto impegnate almeno quattro persone. Per l’esplosione è stato usato il classico sistema del manufatto a "marmotta" innescato da un contatto elettrico.

Al momento del boato è scattato inevitabilmente l’allarme, con la mobilitazione dei carabinieri. I ladri sono poi fuggiti. Quando si sono accorti che il forziere aveva resistito all’esplosione, hanno tentato di accedere al contenitore blindati dalla parte posteriore, tentando di sfondare il robusto vetro della porta. Dopo i primi colpi, sembrava mancare poco all’abbattimento.

Ma forse il tempo trascorso oltre i minuti previsti ha "consigliato" ai ladri di fuggire, temendo l’arrivo delle forze dell’ordine, che avrebbero potuto facilmente bloccare gli accessi dello stretto viale su cui si affaccia l’istituto di credito. Dunque, secondo i primi accertamenti, sembra che i malviventi non siano riusciti a portare via del denaro. Sono invece evidenti, e ben visibili, i danni lasciati dall’esplosione.

Sono intervenuti i carabinieri di Luzzara insieme ai colleghi del nucleo operativo della Compagnia di Guastalla, che indagano sull’episodio. In zona ci sono telecamere che potrebbero essere utili alle indagini. Ieri una guardia giurata ha vigilato in modo costante davanti alla banca, in attesa dei ripristino delle condizioni di sicurezza e della conta dei danni strutturali.