Fanno fermare le vittime e le derubano

Qualche colpo di clacson per attirare l’attenzione del conducente e farlo fermare, per poi avvicinarsi con il pretesto di chiedere informazioni. Bastano pochi istanti per consentire al complice di intervenire, mettere le mani nella vettura e arraffare borse, borsette e borselli. A restare vittime di questi furti sono soprattutto donne non più giovani. A Guastalla l’elenco di questi episodi sta diventando molto lungo. I blitz avvengono soprattutto nelle vicinanze di parcheggi di centri commerciali. E viene segnalata in particolare una autovettura T-Roc di colore blu, utilizzata per questi furti con destrezza. Nei giorni scorsi è stata notata nella zona di Pieve, a "Guastalla 2" con a bordo due uomini e una donna bionda. Fanno fermare le auto delle loro vittime suonando il clacson per chiedere indicazioni. Approfittando della minima distrazione della conducente, il complice ruba la borsa dal sedile del passeggero. La stessa vettura è stata notata pure di recente nella frazione di San Rocco, con a bordo due sedicenti operatrici di Enel, con pettorina fluorescente. Ma alla richiesta di identificarsi, entrambe si sono rifiutate di fornite generalità, per poi allontanarsi in fretta. Vari episodi sono già stati denunciati ai carabinieri. L’invito è quello di segnalare alle forze dell’ordine anche furti rimasti solo tentati. Attenzione pure alle domande per indicazioni per recarsi in ospedale: anche dietro queste richieste può nascondersi la sgradita sorpresa.

Antonio Lecci