Fanno razzia nel supermercato

Ladre massaie razziano salumi e formaggi al Conad, denunciate dai carabinieri grazie anche alle telecamere di video-sorveglianza del supermercato che le hanno filmate durante i furti. Avrebbero rubato a più riprese merce per diverse centinaia di euro. A finire nei guai due donne di 62 e 42 anni, entrambe casalinghe residenti in provincia di Parma, che in almeno un paio di occasioni si sono recate come normali clienti a fare la spesa nel punto vendita di Gattatico, salvo poi nascondersi addosso tranci di prosciutto, coppe piacentine e punte di formaggio.

A tradirle l’ultimo colpo, a metà maggio, quando sono state fermate dagli addetti al supermercato che hanno attivato i carabinieri del paese. L’anziana è riuscita a fuggire mentre la complice è stata fermata dai militari e identificata. Davanti all’evidenza dei fatti, la 42enne è stata collaborativa, ha restituito la refurtiva e ammesso che anche il giorno prima - con la stessa complice - aveva fatto la spesa a scrocco per almeno 200 euro. Ammissione di colpa confermata dai video, dalla cui visione è stata identificata la 62enne. Le due sono state denunciate per concorso in furto aggravato e la refurtiva del secondo colpo restituita al supermercato.

f.c.