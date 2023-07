Fanticini redivivo "Errore notarile" L’agenzia delle entrate interviene

Con una celerità sorprendente, Pietro Fanticini (foto) è tornato…fiscalmente in vita!

La vicenda, segnalata due giorni or sono dal dottor Fanticini – per l’Ufficio delle Entrate risultava deceduto, mentre era defunto un omonimo – è stato risolto già nella mattinata di ieri. Ieri, fa sapere la famiglia interessata, è arrivata la risposta da parte di un dirigente dell’Ufficio che ha certificato il ripristino della posizione. Ora, da quanto emerge, sono in corso tutte le ulteriori verifiche perché gli altri uffici, come l’Inps per esempio, siano allineati.

"Il caso si è verificato – spiega in una nota l’Agenzia delle Entrate – perché un notaio ha inserito il codice fiscale del signor Pietro Fanticini al posto di quello di un altro contribuente, omonimo, in sede di dichiarazione di successione di quest’ultimo. A seguito della segnalazione, l’Ufficio di Reggio ha corretto l’errore e ha contattato il professionista, che ha conseguentemente trasmesso la dichiarazione di successione con il codice fiscale giusto. L’ufficio ha quindi provveduto ad annullare la successione errata e a comunicare al contribuente la soluzione del caso".

Ni. Bo.