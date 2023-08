Fantuzzi attacca Iren sul bilancio "Ci sono 4 miliardi di euro di debiti"

"Per Iren il debito sta diventando un elemento strutturale". Lo afferma Francesco Fantuzzi, piccolo azionista reggiano della multiutility, commentando i dati dell’ultima semestrale dell’azienda. L’indebitamento, sottolinea Fantuzzi, tocca oggi quasi 4 miliardi (3,9 per l’esattezza) ed è aumentato dal 30 giugno dell’anno scorso ad oggi di 500 milioni. In questo quadro Fantuzzi non è quindi troppo entusiasta del piano industriale presentato, che prevede una politica piuttosto aggressiva di investimenti e acquisizione per 10,5 miliardi nei prossimi 10 anni. Un altro elemento che preoccupa il civico è poi quello del rapporto tra il debito e il margine operativo lordo. Un dato che, secondo gli analisti finanziari, va monitorato e può destare preoccupazione se supera il valore di 3. Nel caso di Iren, evidenzia Fantuzzi, è del 3,3. Infine, guardando agli ultimi avvicendamenti delle cariche apicali, Fantuzzi ricorda che Iren ha cambiato cinque amministratori delegati in 11 anni. Altro fatto che secondo il piccolo azionista dovrebbe essere affrontato in un’assemblea pubblica, che il Comune di Reggio (socio di Iren), ma anche le opposizioni politiche, sono sollecitati ad organizzare.

Iren – che almeno per il momento non intende replicare – ha approvato dieci giorni fa i risultati consolidati al 30 giugno 2023. Tra i dati, l’azienda aveva evidenziato la crescita dell’Ebitda, pari a 606 milioni di euro, con un aumento dell’8% rispetto al primo semestre 2022. E la crescita anche dell’utile netto di gruppo, pari a 143 milioni di euro (+4%). Così come gli investimenti realizzati che "hanno contribuito, inoltre, alla crescita del debito netto (+17%)". Quest’ultimo è l’unico passaggio in cui si parla del debito netto. Ma secondo la governance si tratta di "brillanti risultati frutto della capacità di Iren di progredire rapidamente al raggiungimento degli obiettivi del piano industriale: la forte crescita dell’Ebitda del +8% e l’incremento degli investimenti del +12% consentono l’innalzamento della guidance sul fine anno del +10%", aveva dichiarato Luca Dal Fabbro, presidente esecutivo di Iren. "Gli investimenti attesi per il 2023, pari a 1,3 miliardi di euro, sono principalmente finalizzati a ottimizzare il mix produttivo, rendendolo ancor più sicuro e sostenibile, e assicurando a Iren una maggiore resilienza di fronte a qualunque scenario evolutivo", aveva poi continuato. "Il percorso di crescita del gruppo Iren è in linea con gli obiettivi Esg di piano, basati su un incremento del valore percepito da tutti i portatori di interesse", aveva aggiunto Moris Ferretti, vicepresidente esecutivo di Iren.

Ma per Fantuzzi gli obiettivi non corrispondono a quanto dichiarato dall’azienda. Tant’é che a supporto della sua tesi sottolinea che "il piano industriale di Iren del 2014 sbagliò la previsione al 2020 di un miliardo", secondo quanto fu pubblicato dal Sole24Ore sugli obiettivi del debito netto.