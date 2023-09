Far west in zona stazione. Minaccia i poliziotti con l’accetta: denunciato

Ha minacciato con un’accetta gli agenti della polizia di Stato in zona stazione. Per questo, un 27enne extracomunitario – già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti – è stato denunciato a piede libero con le accuse di minaccia aggravata, porto abusivo d’armi e oggetti atti a offendere.

I fatti risalgono al pomeriggio divenerdì quando durante alcuni consueti controlli in via Eritrea nei quali erano impegnati gli uomini del reparto prevenzione crimine Emilia-Romagna Occidentale, sono state fermate alcune persone che giravano nel quartiere per l’identificazione.

All’improvviso però si è avvicinato un giovane – che non era tra i fermati – il quale con un’azione fulminea ha brandito dalle proprie tasche un’accetta (nella foto l’oggetto poi sequestrato dai poliziotti) con la quale inveiva contro i poliziotti forse perché non voleva che gli amici venissero controllati dalle forze dell’ordine o per paura che anche lui venisse schedato oppure perché potesse nascondere qualcosa.

Gli uomini in divisa poi sono riusciti a disarmarlo e bloccarlo. Infine è stato sottoposto ad una perquisizione personale; addosso gli è stato sequestrato anche un altro coltello nascosto nella tasca dei pantaloni. Da capire però ancora le motivazioni che lo hanno indotto a minacciare i poliziotti. Le indagini continuano.