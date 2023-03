FareLibri porta a Reggio piccoli gioielli

Nuova edizione di FareLibri, che presenta i libri e le edizioni d’artista di autori di paesi diversi che hanno realizzato, in un formato tascabile, la loro idea di giardino. Il tema del 13° “Festival del libro d’artista e della piccola edizione”, nato a Barcellona dall’estro e dalla passione editoriale della curatrice Elisa Pellacani, gioca sul doppio filo del giardino-luogo fisico e il giardino “della mente”, quello spazio popolato invece di narrazioni a volte oscure a noi stessi ma che, come ogni giardino vero e proprio, e infine come ogni disciplina artistica, va irrigato per essere mantenuto vivo. Si alternano erbari e incursioni nella botanica a opere dove il mondo vegetale diventa ispirazione per spaccati dalla propria interiorità. I libri, raccolti nel volume “Garden Books. Libri d’artista, giardini della mente” (ed. Consulta, 2022), riccamente illustrato dalle fotografie di Laura Sassi e con una nutrita serie di apporti multidisciplinari, contano per l’esposizione a Reggio Emilia su due sedi prestigiose: una è il terzo piano del Palazzo dei Musei, allestita come un lungo tavolo sperimentale in cui i segni sulle pagine, le piegature, i colori si alternano e confrontano; l’altra, è la storica Libreria Antiquaria Prandi, custode di un secolo di vicissitudini editoriali e artistiche reggiane, dove si potranno vedere anche tele e quaderni di Marco Ruini, ispirati dalla ricerche nel campo delle neuroscienze, e l’inedita serie del collettivo di gioiellieri del Taller Perill di Barcellona in cui ogni fiore viene forgiato nel metallo per poter essere indossato. A inaugurare FareLibri un convegno in programma oggi nella sede di Unimore in viale Timavo 93 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 aperto a tutti. Le opere esposte alla libreria Prandis aranno visitabili da oggi al primo aprile mentre la mostra di libri in esposizione a palazzo dei musei sarà inaugurata domani alle 17.