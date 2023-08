"Faremo accertamenti Intanto ci scusiamo"

"L’azienda sta effettuando gli approfondimenti necessari per verificare esattamente la dinamica dell’accaduto, anche attraverso l’ascolto delle registrazioni delle telefonate". E’ la risposta dell’Ausl di Reggio alla denuncia pubblica di un giovane che su Facebook ha protestato per il servizio di assistenza ricevuto domenica sera nella sede del servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) di Casalgrande. Il ragazzo, con un post sul gruppo ‘Sei di Casalgrande (e frazioni tutte) se…’, ha raccontato di essere stato curato in ritardo. Il paziente perdeva copiosamente sangue dal naso.

L’Ausl, dopo l’articolo sull’edizione di ieri, interviene con un comunicato: "Il servizio di continuità assistenziale della nostra provincia, che risponde al numero unico 800231122, è rivolto esclusivamente alle urgenze domiciliari e territoriali – scrive l’Ausl in una nota –. Per accedere al servizio i cittadini devono telefonare; non è previsto il libero accesso all’ambulatorio per questioni di sicurezza. Sarà il medico a valutare se dare eventualmente indicazioni di recarsi alla sede della continuità assistenziale, dare consigli telefonici o effettuare la visita domiciliare urgente prescrivendo soltanto i farmaci ritenuti necessari nell’ambito della visita del paziente o la cui interruzione possa aggravarne le condizioni".

L’Ausl, in merito all’episodio di Casalgrande, assicura che come di prassi, in questi casi, è previsto "a breve un incontro con il medico che, da una prima interlocuzione, ha dichiarato di essersi trovato in una situazione di difficoltà. In attesa degli accertamenti in corso, ci scusiamo per l’accaduto. Questa vicenda mette in luce ancora una volta quanto il servizio di continuità assistenziale abbia bisogno di essere rivisto. Grazie alla riorganizzazione regionale del sistema dell’emergenza urgenza questo servizio sarà superato dall’istituzione dei Cau, centri di assistenza e urgenza, che saranno progressivamente attivati in provincia".

I Cau saranno dotati di personale medico (le ex guardie mediche), infermieristico e, se necessario, operatori sociosanitari. "Attivi 7 giorni su 7 con l’obiettivo – sottolinea l’Ausl – di coprire fino alle 24 ore, in rapporto al volume di attività previsto e alle esigenze del territorio, avranno tutto per accogliere pazienti con problemi urgenti a bassa complessità: competenze cliniche e assistenziali, capacità diagnostica e possibilità di svolgere esami sul posto, supporto specialistico, anche con il ricorso alla telemedicina".

Matteo Barca