"Faremo la nostra parte. Cecheremo di aiutare le famiglie ad educare e sensibilizzare i figli"

"Tanti ragazzi di seconda e terza generazione vivono un conflitto interiore e anche con gli stessi genitori perché cresciuti in contesti culturali diversi. Hanno spesso visioni opposte e contrastanti". Rhamouni Houcine, responsabile del centro islamico ‘Masjid Al Nur’ di via Monari analizza così la situazione che vede protagonisti tanti giovani stranieri e italiani che cadono nella criminalità. Ma non si tira indietro riguardo all’appello del prefetto.

"Offriamo la nostra collaborazione. Nel nostro centro cercheremo di sensibilizzare le famiglie al fine di educare i figli a rispettare la legge – continua Houcine (nella foto) – I nostri luoghi sono frequentati solo da ragazzi per bene, chi delinque non viene da noi perché siamo i primi a condannarli. Anzi, spesso vengono da noi solamente quando hanno bisogno di aiuto, anche economico. Cosa si può fare per loro? Siamo una piccola realtà e col denaro non possiamo aiutare tutti coloro che sono in difficoltà. Il dialogo è sempre la strada migliore da intraprendere. Cercheremo di aprire loro le porte e di educarli con l’aiuto delle loro famiglie, facendogli capire se e dove sbagliano. Faremo la nostra parte e non ci tireremo indietro per migliorare la situazione della città e in particolare del centro storico. Siamo felici di poter dare il nostro contributo".

