"Faremo ricorso al Riesame"

"Ho già presentato il ricorso al Tribunale della Libertà, con la richiesta degli arresti domiciliari per il mio assistito".

Lo annuncia Liborio Cataliotti, avvocato difensore di Andrea Davoli, l’educatore 52enne di Comunione e Liberazione arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una 14enne a lui affidata.

"Avevo già fatto questa richiesta durante l’interrogatorio di garanzia", spiega il difensore che aggiunge che l’accusato sarebbe accolto in un’abitazione messa a disposizione dai genitori a Caorle (in provincia di Venezia), luogo in cui era anche stato rintracciato e arrestato.

"Il Tribunale della Libertà dovrà pronunciarsi entro dieci giorni. Davoli è stato trasferito, in contemporanea alla convalida della misura cautelare in carcere, dal penitenziario di Pordenone alla casa circondariale di Verona, da cui – riferisce il suo legale – mi è arrivata la conferma della mia nomina".

Secondo il difensore, infatti, per Davoli non sussiste il pericolo di reiterazione del reato perché lui stesso si sarebbe allontanato da Reggio dopo l’inizio dell’indagine e non avrebbe mai più contattato la 14enne né di persona, né con alcun mezzo informatico.