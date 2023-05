"Faremo un’opposizione seria, corretta e decisa A favore della comunità"

A Correggio neppure il centrosinistra si aspettava un risultato così positivo al primo turno della sfida elettorale, tanto che in molti erano pronti ad affrontare l’eventuale ballottaggio. Invece, con quasi il 60% delle preferenze, Fabio Testi ha conquistato il posto di sindaco al primo turno. Giancarlo Setti, alla guida della coalizione ’Si può fare’ (con Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Prc e lista Abc) torna in consiglio comunale ottenendo due posti: "È un risultato per noi dignitoso. Faremo una opposizione seria e decisa, soprattutto sui temi a noi più cari come l’ambiente, la salute, la sanità, l’urbanistica". Chi sperava nel ballottaggio era Simone Mora, candidato della coazione di centrodestra (nella foto): "Ma puntiamo a un’azione di opposizione decisa, corretta, con un rapporto diretto con la maggioranza per ottenere il meglio possibile a favore della comunità. E poi restano i buoni risultati ottenuti in alcune frazioni, oltre al fatto che rispetto al 2019 abbiamo migliorato la quota di preferenze del 3 per cento". Il candidato sindaco della lista civica ’Rinascimento Correggio’, Roberto Cesi, ha ottenuto 715 preferenze (6,24%) ed entra in consiglio comunale. "La nostra non sarà un’opposizione dura a tutti i costi. Ma dovrà essere un’azione seria, mirata, corretta e determinante".