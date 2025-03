Faried straripante, poi finisce la benzina. Winston ingabbiato, prova sbiadita di Vitali

Jaylen BARFORD (26 minuti, 1/6 da 2, 2/4 da 3, 4/4 ai liberi, 1 rimbalzo, 2 perse, 2 recuperate, 2 assist, 12 punti) Alti e bassi, punge in diverse occasioni ed è una spina nel fianco per la difesa avversaria. Gli manca, nell’occasione, la continuità. Voto 6.5

Cassius WINSTON (24 minuti, 3/6 da 2, 0/4 da 3, 3/5 ai liberi, 3 rimbalzi, 4 perse, 1 recuperata, 3 assist, 9 punti) Subisce particolari attenzioni, come era prevedibile dalla difesa ospite, ma fatica a trovare il ritmo gara e sui di essa incide relativamente. Voto 5

Mouhamed FAYE (15 minuti, 5/8 da 2, 7 rimbalzi, 1 persa, 10 punti) Sotto i tabelloni si fa valere e vince i suoi personali duelli coi lunghi avversari, trovando anche buoni canestri da rimbalzo offensivo. Voto 6.5

Stephane GOMBAULD (13 minuti, 1/2 da 2, 0/1 da 3, 3 rimbalzi, 1 persa, 1 assist, 2 punti) Gara di ordine, senza troppe sbavature ma priva di acuti. Voto 5.5

Jamar SMITH (16 minuti, 3/3 da 2, 0/1 da 3, 3/3 ai liberi, 1 rimbalzo, 1 persa, 1 recuperata, 9 punti) Pregevoli acuti di talento, con cinque punti di fila aiuta la squadra in una fase delicatissima e si guadagna la pagnotta. Voto 6

Lorenzo UGLIETTI (18 minuti, 0/4 da 2, 0/2 da 3, 2 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 6 assist, 0 punti) Un livello decisamente alto per lui. Non gli manca il coraggio ma gli avversari sono coriacei. Bene in fase di regia con 6 assist e oculata gestione dei palloni. Voto 6

Michele VITALI (21 minuti, 0/1 da 2, 1/2 da 3, 4 assist, 3 punti) Match incolore, ma non era facile farsi largo contro il debordante atletismo avversario. Voto 5.5

Kenneth FARIED (25 minuti, 7/8 da 2, 7 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 1 assist, 1 stoppata, 9 punti) Avvio debordante, con dominio sotto le plance e una serie di schiacciate spettacolari che intimoriscono i pari ruolo spagnoli. Cala alla distanza e arriva alla fine senza una stilla di energia perchè non si risparmia nemmeno per un secondo. Ma se Reggio guida per 37’ molto è merito suo. Voto 7

Sasha GRANT (16 minuti, 1/1 da 2, 0/1 da 3, 2 rimbalzi, 1 assist, 2 punti) Il suo dovere lo fa, mettendoci corpo e seguendo il suo personale copione. Voto 6

Kwan CHEATHAM (26 minuti, 2/3 da 2, 3/5 da 3, 0/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 1 persa, 13 punti) Con le sue "bombe" propizia l’allungo che pare decisivo per i suoi. Purtroppo resta il condizionale perchè alla fine il match se lo prende Tenerife. Anche lui in affanno fisicamente nel finale. Voto 6.5.

