’Farmabusiness’. Le condanne in Appello

È arrivato a sentenza il processo di secondo grado, in abbreviato, nato dall’operazione ‘Farmabusiness’ della Dda di Catanzaro, che vede imputati diversi membri della famiglia Grande Aracri di Cutro e alcuni residenti nella nostra provincia. Secondo l’accusa attraverso l’intestazione fittizia di beni e utilità, la cosca avrebbe riutilizzato proventi illeciti costituendo una società, con base a Catanzaro, finalizzata alla distribuzione all’ingrosso di medicinali mediante una rete di punti farmacie e parafarmacie: venti in Calabria, due in Puglia e una in Emilia-Romagna. La vendita sarebbe stata organizzata da componenti della cosca Grande Aracri che avrebbero riciclato denaro con l’aiuto di imprenditori, politici e funzionari pubblici. La Corte d’Appello di Catanzaro ha diminuito le condanne per Giuseppina Mauro ed Elisabetta Grande Aracri, moglie e figlia del boss Nicolino: per loro pene, rispettivamente, di 13 anni e 8 mesi e 8 anni (in primo grado condannate a 14 anni e a 10 anni e 8 mesi). La Dda ritiene che abbiano fatto le veci del capofamiglia quando era detenuto: qualche tempo dopo l’operazione, Grande Aracri manifestò la volontà di pentirsi, ma poi il procuratore capo Nicola Gratteri (oggi a a Napoli) lo ritenne inaffidabile, perché avrebbe avuto il solo scopo di aiutare moglie e figlia finite in manette. È imputato anche il fratello di Grande Aracri, Domenico, avvocato, per il quale è stata confermata la condanna a 2 anni e 8 mesi. Per quanto riguarda i tre reggiani, Salvatore Grande Aracri di Brescello è stato condannato a 11 anni per 416 bis (in primo grado 11 anni e 4 mesi): per l’accusa è colui che ha controllato l’intero business delle farmacie ‘Farma Italia’ e delle farmacie ‘Farmaeko’, poi fallite, e attribuito i capitali in modo fittizio. Confermati 11 anni e 4 mesi per Francesco Salvatore Romano, che abitava a Cadelbosco: avrebbe coordinato la cosca durante la detenzione del suocero Ernesto Grande Aracri e nascosto armi dentro un trattore a Cutro. Ridotta a 8 anni (dai 10 anni e 8 mesi) la pena per Giuseppe Ciampà, trasferito a Cutro nel 2010 dopo aver vissuto a Brescello. I giudici hanno confermato l’assoluzione per l’ex presidente del consiglio regionale della Calabria, Domenico Tallini, accusato di concorso esterno in associazione e scambio elettorale mafioso.

al. cod.