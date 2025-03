Farmacia a Caprara, la petizione. Ma il sindaco: "Intralcio al Comune"

Il sindaco Alessandro Spanò interviene sulla raccolta firme promossa da alcuni giorni dal farmacista del paese, con la quale chiederebbe all’amministrazione di non aprire nel capoluogo, ma nella frazione di Caprara. "La scelta di optare per una farmacia comunale – afferma Spanò - deriva da considerazioni ritenute valide dopo un’attenta analisi del contesto campeginese: l’obiettivo principale è la garanzia di un maggiore servizio erogato ai cittadini ed entrate economiche a disposizione dei servizi destinati alla comunità". La raccolta firme, sottolinea il sindaco, "è l’ennesima azione intrapresa per intralciare l’iniziativa comunale. La difesa del proprio interesse la comprendiamo, ma che per farlo si raccontino storie inverosimili ai cittadini no. L’interesse privato non può essere un ostacolo al bene della collettività".

La decisione di aprire una farmacia comunale a Campegine risale a più di un anno fa: "Non può essere modificata oggi - spiega Spanò -, alla luce della pianta organica che abbiamo presentato in Regione e degli atti che da un anno a questa parte sono stati fatti dal Comune. Sul piano economico non va dimenticato che - come più volte affermato anche dal farmacista - il dispensario di Caprara non ha ricavi sufficienti per garantire un utile al proprietario".

Francesca Chilloni