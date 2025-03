Farmacia comunale, Rinascita replica al sindaco : "Non è remunerativa: a dimostrarlo sono i dati"

"Aprire una farmacia comunale non è remunerativo". Lo affermano i consiglieri di minoranza di Rinascita campeginese, entrando a piè pari nella polemica, alimentata anche dalla raccolta firme del farmacista privato contro l’apertura: "Il sindaco forse non sa che l’attuale opposizione, che nella precedente amministrazione era maggioranza, con lo stesso numero di abitanti non ha ritenuto sufficientemente remunerabile l’apertura a Campegine. Ipotesi che ha trovato conferma dai dati economici che l’Amministrazione ci ha fornito". Critiche anche sulla collocazione: "La vogliono realizzare nella parte a Est del paese, non a Ovest come dice il sindaco…". In secondo luogo, non risponde a realtà che il Dispensario comunale a Caprara non possa essere chiuso: chi lo gestisce, essendo un privato, può rinunciare alla gestione quando vuole. Così Caprara (1500 abitanti), come abbiamo più volte ricordato, resterebbe priva di ogni distribuzione farmaceutica".

f.c.