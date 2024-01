Farmacia di turno, ma manca il numero. L’Ausl: "Correggeremo"

Alcuni cittadini ci hanno segnalato delle anomalie nell’elenco dei turni settimanali delle farmacie. Nella settimana in corso la farmacia di turno per l’intera Val d’Enza è una farmacia comunale da poco inaugurata, ma scorrendo l’elenco fornito dall’ordine delle farmacie si nota che sotto il nome e l’indirizzo della stessa non è presente il numero di telefono di reperibilità, che è obbligo di legge. Il numero è necessario per dare modo ai cittadini di contattare il farmacista di turno per le proprie esigenze. Chi viene da altri paesi, spesso ha l’esigenza di avere informazioni sulla fornitura di diversi farmaci. L’Ausl interpellata ammette l’errore, e fa sapere che: "La farmacia era nuova e quando il cartello è andato in stampa non era disponibile il numero. Abbiamo avvisato e parte subito l’informativa con nuovo cartello avvisando le farmacie di ristamparlo". Ma intanto l’elenco con l’anomalia è esposto fuori dalle farmacie da lunedì e soltanto nel fine settimana sarà corretto. La nuova farmacia comunale è stata inaugurata il 4 dicembre scorso e da quel giorno è pienamente attiva.

Nina Reverberi