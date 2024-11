Farmacie nel mirino. Rapina a San Bartolomeo: "Due uomini armati mi hanno picchiata"

"Sono stata minacciata con una pistola e colpita con un pugno sul labbro che mi ha fatta sanguinare. Poi buttata a terra e presa a calci. Infine sono stata derubata dell’incasso". In un crescendo di brutalità, una rapina è stata perpetrata ieri, pomeriggio, dopo le 18, nella farmacia che si trova a San Bartolomeo, in via Aprea 1, ai danni della titolare Anna Macchioni, vittima di due banditi. Si tratta del secondo colpo messo a segno in pochi giorni in una farmacia, dopo che mercoledì sera è stata presa di mira anche la Fcr nel quartiere della Roncina, in via Tito, da due malviventi Stavolta, però, uno dei due uomini in azione – non si esclude siano gli stessi – non ha esitato ad aggredire selvaggiamente la titolare, una farmacista che ha 68 anni. Stando al racconto di Macchioni al Carlino, i banditi potrebbero averla tenuta d’occhio da tempo: "Guarda caso, oggi pomeriggio (ieri, ndr) ero da sola". La collega non era presente. "Secondo me hanno aspettato che la farmacia fosse vuota...".

All’improvviso Macchioni si è ritrovata di fronte a due banditi: "Uno è rimasto sulla porta a fare il palo, l’altro è entrato". Uomini che lei descrive "vestiti di scuro e con uno scaldacollo calato sul naso, italiani". Dapprima uno l’ha avvicinata e le ha chiesto di aprire la cassaforte: "Mi ha minacciata con una pistola, forse giocattolo. Ma io mi sono rifiutata. Così lui mi ha spinta sul retro e ha continuato a cercare la cassaforte, ma senza trovarla". Nel frattempo, per metterla ancor di più sotto pressione, la donna è stata ricoperta di insulti e le è stato chiesto di dar loro i soldi. Probabilmente spazientito dal diniego, il malvivente si è poi scagliato fisicamente contro la titolare: "Mi ha dato un pugno sul labbro, facendomi sanguinare". E ha infierito: "Mi ha buttata per terra, dandomi calci". La coppia di banditi è poi sparita portando via l’incasso in contanti: "Per fortuna la maggioranza dei pagamenti del giorno è stata fatta con bancomat. Hanno preso circa 200 euro". E, per metterla in difficoltà, le hanno rubato anche il cellulare. Un incubo materializzato in pochi secondi. Di fronte all’assalto, la donna ha istintivamente liberato lo choc: "Ho urlato... Sono stati momenti di terrore".

Nel parcheggio di fronte alla farmacia, un passante ha sentito le grida e, dopo che i banditi erano scappati via, ha aiutato la farmacista. A San Bartolomeo è accorsa l’ambulanza: "I parametri erano tutti a posto – dice lei – ma mi sono ritrovata coi lividi addosso". Sono piombati anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire vie di fuga e identità dei banditi. Incerottata sul volto, la farmacista è poi andata in caserma per riferire in modo più dettagliato.

Mentre invece nella farmacia della Roncina, mercoledì intorno alle 19, avevano fatto irruzione due banditi a volto coperto: hanno minacciato la farmacista con un cutter e poi hanno arraffato qualche centinaio di euro. Sul caso indaga la squadra mobile della questura, al vaglio i filmati delle telecamere interne. Le indagini diranno se le due rapine possano essere collegate.