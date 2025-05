Fascette sui vini, il Consorzio replica: "Così garantiamo la tracciabilità"

Dopo la bocciatura del Consiglio sulla mozione per chiedere una deroga all’obbligo di apporre le fascette di Stato sui vini Emilia Igt, e la conseguente delusione dei piccoli produttori che lamentano costi e burocrazia insostenibile, arriva ora la risposta del Consorzio Tutela Vini Emilia, l’istituto che ha introdotto recentemente la misura.

A fare chiarezza è Davide Frascari, presidente dell’associazione, che rivendica con decisione la bontà del provvedimento: "Il Consorzio Tutela Vini Emilia è l’ente preposto a preposto a svolgere le funzioni di promozione, vigilanza e tutela del consumatore e cura generale degli interessi dell’Indicazione Geografica ’Emilia’ – spiega –. Nell’ambito della sua attività il Consorzio ha deliberato, nell’assemblea consortile del 22 aprile 2024, con una maggioranza del 97% degli aventi diritto, l’introduzione del Contrassegno di Stato per i vini Igt ’Emilia’ o ’dell’Emilia’, secondo quanto previsto dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste". Insomma, secondo il presidente una decisione largamente condivisa, che va nella direzione di una sempre maggiore trasparenza: "Ci teniamo a ribadire come questa misura sia di importanza cruciale per andare nella direzione di una sempre maggiore tracciabilità, e di conseguenza di tutela non solo della filiera, a garanzia della qualità e autenticità dei nostri prodotti". Come racconta Frascari, non si tratta solo di controlli, ma anche di valorizzazione, dal momento che "ciascuna fascetta conterrà un Qr code tramite il quale sarà possibile accedere a una sorta di passaporto digitale del vino che fornirà informazioni utili e possibili abbinamenti".

Date le recenti polemiche, il presidente prima ricorda l’ampiezza della denominazione Igp Emilia – "riguarda la stragrande maggioranza del territorio dell’Emilia-Romagna: tocca le province di Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Ferrara e Bologna fino al fiume Sillaro" – e poi sottolinea come altri consorzi, anche con realtà produttive simili, abbiano già adottato il sistema senza particolari criticità: "La Doc Pignoletto, ad esempio, comprende molti piccoli produttori e utilizza già il sistema della fascetta di Stato senza che siano emersi problemi come quelli sollevati in questi giorni". Infine, una precisazione sull’aspetto normativo: "Capisco che per le aziende sia qualcosa in più, ma è un investimento che è stato fatto per dare anche un riconoscimento ai produttori che operano seguendo le regole. Falsificare o mettere una fascetta di Stato è condannato penalmente, mentre oggi se qualcuno fa delle cose scorrette sulle bottiglie del vino c’è solo una sanzione amministrativa".

Elia Biavardi