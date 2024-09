Fashion week, alla sfilata di Milano la stella è la splendida Orietta Berti

La guest star che non ti aspetti, ovvero la mitica Orietta Berti. La celebre cantante reggiana è stata l’ospite d’onore della sfilata della collezione di costumi Pin Up Stars, tenutasi nei giorni scorsi nella splendida cornice di Palazzo Isimbardi in corso Monforte a Milano, durante la fashion week meneghina. Il noto marchio di beachwear, che festeggiava con questo evento i 30 anni di attività, ha riunito tante modelle d’eccezione, come le sportive Tania Cagnotto e Flavia Pennetta, le showgirls Martina Colombari, Laura Barriales, Eleonoire Casalegno, Elisabetta Gregoraci e Natasha Stefanenko.

Donne caratterizzate da fisici statuari e forme degne del paginone centrale di Playboy, ma…per il finale il designer della griffe Jerry Tommolini ha scelto la frizzante energia senza tempo dell’Oriettona nazionale che, su tacchi vertiginosi e un completo pantalone verde metallizzato con casacca in stile jungle, è diventata la regina mediatica e social dell’evento.

Un successo di applausi giunti dal folto parterre e cenni d’apprezzamento da parte dei follower sui canali social del marchio. Segno che per un catwalk show ben riuscito non bastano l’altezza e le forme da top model. Un segnale di body positive che giunge trasversale sulle diverse fasce d’età e caratteristiche fisiche e che fa finalmente passare un messaggio importante dal mondo della moda, spesso associato a polemiche per la scelta di modelli di riferimento al limite dell’anoressia o con ragazzine ancora adolescenti.

Online i capi indossati dall’"Usignolo di Cavriago", che vanta 81 primavere portate benissimo, vanno a ruba, come un poncho di paillettes proposto a 220 euro.

Orietta era già stata ospite di Pin Up Stars con esibizioni dal vivo durante altre sfilate del brand, ma stavolta con grande disinvoltura, come sua consuetudine, ha chiuso il dèfilè tra le cowgirl moderne di una collezione che si ispira all’energia del Far West e al tema Gaucho.

L’affetto del pubblico, i flash dei fotografi e l’attenzione della stampa sono stati tutti per lei.