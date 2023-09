'Fast Car', Bini ringrazia l'Arma a Castelnovo Monti: "Operazione brillante"

Il sindaco di Castelnovo Monti, Ernico Bini, si complimenta per l’operazione ’Fast Car’, che ha portato all’arresto di 24 persone implicate nel traffico di stupefacenti. Un giro d’affari che si era ramificato su tutto il territorio, e le indagini eran partite proprio dal capoluogo montano. Durante un controllo a Capodanno 2019, i carabinieri di Castelnovo Monti pizzicarono un 42enne napoletano (il luogo di approvvigionamento dell’organizzazione criminale era a Scampia) con la cocaina in auto. Da questo primo accertamento nacque l’inchiesta, denominata ’Fast Car’ visto che i corrieri erano soliti girare su auto di lusso, tutte tenute in un garage in città e rese disponibili da un finanziatore.

"Ringrazio sentitamente i carabinieri della Compagnia di Castelnovo – afferma Bini – per il loro lavoro che si è rivelato così prezioso in questo frangente, e tutti i loro colleghi che hanno partecipato a questa brillante operazione, per la quale mi complimento. È stato stroncato un canale molto consistente che portava afflusso di stupefacenti verso la nostra provincia e questa è una notizia estremamente positiva".

L’operazione, portata avanti dall’ex sostituto procuratore di Reggio Jacopo Berardi e poi coordinate dalla dottoressa Valentina Salvi, si è chiusa nel 2022, portando infine al blitz di mercoledì notte e all’arresto di 24 persone, tutti tra i 29 e i 59 anni tra italiani, algerini, marocchini e albanesi, residenti uno a Parma e gli altri nel Reggiano, con ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il giro di spaccio di cocaina fruttava intorno ai 10mila euro al giorno, con una media di 30, fino anche a 50 avventori in 24 ore. Il blitz ha coinvolto 150 carabinieri.

g.s.