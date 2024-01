"Fate attenzione ai truffatori all’uscita della banca o delle poste"

Consigli anti-truffe dei carabinieri per i cittadini del comune di Viano. La sala civica di San Giovanni di Querciola ha recentemente ospitato un incontro pubblico, organizzato dal Comune di Viano e dalla tenenza dei carabinieri di Scandiano, sulla prevenzione delle truffe e dei reati ai danni degli anziani. Nel corso della conferenza sono stati esposti i mezzi e i modi utilizzati da ladri e truffatori che prendono di mira gli anziani. Sono stati pure ricordati gli stratagemmi per smascherare in tempo i malintenzionati ed evitare di incorrere in potenziali truffe. Il consiglio più importante è di diffidare dagli sconosciuti: i truffatori si presentano con apparenza distinta, sorriso cordiale, massima disponibilità per conquistare la fiducia delle vittime e per entrare abilmente in casa, pronti ad appropriarsi di soldi e gioielli. È fondamentale prestare attenzione anche in strada oppure all’uscita dalla banca o dalle Poste. "Una ventina di persone – dice Nello Borghi, sindaco vianese – hanno ascoltato e colloquiato a San Giovanni di Querciola con il comandante Scatoletti della tenenza dei carabinieri di Scandiano al quale va il nostro più sentito ringraziamento per l’attenzione e la disponibilità verso i nostri concittadini. Il prossimo appuntamento, a metà febbraio, sarà nella frazione di Regnano. Ringrazio, per la collaborazione attiva nella promozione dell’incontro e nell’allestimento della sala civica, l’assessore delegato Stefano Consolini".

m. b.