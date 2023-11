"Fate un’assemblea sul progetto-moschea"

"Sarebbe un bel modo di dimostrare volontà di integrazione se loro presentassero l’idea e il progetto della moschea alla comunità locale attraverso un incontro pubblico".

Mentre dall’amministrazione giunge la notizia che il prossimo 30 novembre il Consiglio comunale discuterà in presenza della comunità musulmana della richiesta di dar vita a nuova moschea, Paolo Croci e Claudio Bigi (della segreteria provinciale di Azione) lanciano la proposta di una pubblica assemblea aperta agli interventi della cittadinanza.

"La notizia che sul nostro territorio si apra alla comunità musulmana un centro culturale islamico suscita in noi reazioni contrastanti", spiega Croci.

"Se da un lato l’esercizio del diritto permette a chiunque di esprimere il proprio credo, nel rispetto delle leggi dello Stato dall’altro provoca anche elementi di preoccupazione. Nessun processo alle intenzioni, tuttavia spesso succede che all’interno di questi luoghi prevalga l’aspetto identitario. Il tema è certamente spinoso e delicato ma chi si candida a ricoprire cariche pubbliche oppure, con ancora più determinazione, ha responsabilità di governo deve vigilare affinché tutto proceda nelle regole e nella massima trasparenza".

"Pur salvaguardando i sacrosanti diritti di cui andiamo fieri si dovrà verificare costantemente che vengano rispettate le leggi dello Stato italiano così come per qualsiasi soggetto politico, religioso, ricreativo, produttivo presente sul territorio".

Purtroppo - prosegue l’esponente di Azione - stiamo vivendo tensioni internazionali molto preoccupanti in cui le guerre di religione stanno riemergendo da un inferno che noi tranquilli e paciosi europei avevamo dimenticato. Il rischio che alcune minoranze possano imboccare strade pericolose è reale. Confidiamo che l’imam possa garantire, con le parole e con i fatti, che tutto ciò sia quanto più lontano dalla loro dottrina. L’islam è una religione che predica la pace e l’uguaglianza, la solidarietà e la tolleranza. Speriamo vivamente che seguano i fatti". "Noi, come partito – conclude Paolo Croci - siamo e ben disposti a collaborare con chi opera a fin di bene ma se così non fosse, e al momento non ci sono elementi, non faremo sconti a nessuno".

"Per questo chiediamo che venga organizzato un incontro pubblico fra la comunità mussulmana ed i cittadini di Montecchio".