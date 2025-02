Faticano anche le avversarie dei granata

Nelle ultime sette partite la Reggiana ha vinto una sola gara, con tre sconfitte e tre pareggi. Questo andazzo, con la vittoria che manca dal 2-1 al Palermo di un mese fa, ha riaccorciato la classifica. Dietro, però, non corrono ai 100 all’ora. La Reggiana è sempre fuori dai playout (+1) e alle spalle ha ben sette squadre, non poche. Vero, è sempre mancato quello strappo che potesse portare maggior serenità, ma le altre non se la passano tanto meglio, e non tutte hanno fatto chissà che scatto col mercato di gennaio.

Andiamo a vedere i numeri del girone di ritorno (ultime 8 gare): rispetto ai conti fatti prima, ai granata va aggiunta la vittoria di Mantova. Quindi: 9 punti nelle otto partite del ritorno, con due vittorie, tre pareggi e tre sconfitte.

Il Cosenza, ultimo con 21 punti, ne ha perse 6, vinta una e pareggiata un’altra: sono solo 4 punti in 8 turni. Il Frosinone, penultimo con 24, non ha mai vinto nel ritorno: tre sconfitte e cinque pareggi, quindi 5 punti.

Al terz’ultimo posto c’è la Salernitana con 26 punti: nel ritorno quattro sconfitte, due pareggi e due vittorie, e fanno 8 punti. Arriviamo ai playout, con Sudtirol e Mantova a 29 punti. Gli altoatesini hanno centrato tre vittorie, tre pareggi e solo due sconfitte: il bottino è buono, 12 punti, tre in più della Reggiana. I virgiliani, invece, hanno raccolto solo una vittoria, tre pareggi e quattro sconfitte: sono 6 punti. Delle ultime cinque, quindi, solo il Sudtirol ha fatto meglio della Reggiana nel girone di ritorno. Andiamo nella zona salvezza diretta, con la Sampdoria ferma a 29 punti: doriani con tre sconfitte, tre pareggi e due vittorie nel ritorno, e sono 9 punti, come i granata.

A quota 30 c’è il Cittadella: per i veneti quattro sconfitte, tre vittorie e un pari. Sono 10 punti, uno in più della Reggiana. Poi, a 30, ci sono proprio i granata, e anche il Brescia: ben cinque pareggi, una vittoria e due sconfitte, per un totale di 8 punti.

Ci fermiamo alla seconda metà di classifica includendo la Carrarese, a quota 31: ben cinque sconfitte, due vittorie e un pari, e fanno 7 punti.

Insomma: delle 10 squadre della seconda metà della classifica, solo Sudtirol (12) e Cittadella (10) hanno fatto meglio della Reggiana nel ritorno (9).

Domenica si gioca alle 15 a Catanzaro: oggi doppia seduta di allenamenti, domani al pomeriggio, e venerdì e sabato di mattina (porte chiuse). Ieri pomeriggio la ripresa con una prima parte atletica e una seconda di lavoro tecnico. Per Pettinari riscaldamento individuale che ha anticipato la ripresa del lavoro in gruppo da ieri, e Lucchesi verrà valutato in queste ore con l’obiettivo si reinserirlo in gruppo in ottica Catanzaro. Per Rozzio ancora lavoro differenziato. Novità sui biglietti: la prevendita per domenica è stata momentaneamente sospesa in attesa di comunicazioni dopo la riunione del Gos. Attesa oggi la riattivazione.