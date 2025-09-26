’Fatti bella per Apro’, il tocco estetico che aiuta la sanità locale

Il 5 ottobre le porte dei laboratori di Obiettivo Bellezza di Formart, in via Sani apriranno in via del tutto speciale, ospitando un’iniziativa di solidarietà legata al mondo della bellezza: Fatti bella per Apro, organizzato da Lapam Confartigianato e Formart, in collaborazione con Apro Ets. I professionisti del settore estetica e acconciatura di Reggio Emilia, si metteranno a disposizione in maniera totalmente gratuita per offrire un trattamento di bellezza a chi vorrà usufruirne. Si potrà partecipare con una donazione minima di 20 euro, contribuendo così al progetto Per Te di Apro.

L’associazione opera dal 1984 all’interno degli ospedali reggiani, con un’attenzione particolare ai reparti di Radioterapia Oncologica e Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. Proprio quest’ultimo sarà destinatario del ricavato dell’iniziativa, in modo da poter sostenere il progetto di potenziamento del reparto, che esegue 30mila esami all’anno e opera a livello provinciale su sei sedi, tra cui il Core, Castelnuovo né Monti e Guastalla. I fondi raccolti verranno poi utilizzati per l’acquisizione di dispositivi di intelligenza artificiale che consentono di individuare precocemente le lesioni del colon-retto e prevenire la formazione di tumori.

"Queste iniziative confermano l’attenzione al sociale della nostra associazione. Ringrazio i nostri professionisti che mettono a disposizione la propria esperienza al servizio della comunità", afferma il responsabile di Lapam Confartigianato Reggio Emilia, Jacopo Faroni.

Oltre ai professionisti, saranno al lavoro anche gli allievi dell’academy di Obiettivo Bellezza: "Siamo molto contenti di ospitare e contribuire all’organizzazione di questa iniziativa", conferma Romina Battistelli, responsabile della sede Formart di Reggio Emilia.

L’evento si svolgerà dalle 9:30 alle 17:00, su due turni tra mattina e pomeriggio. Ognuno di essi vedrà la presenza di una decina di lavoratori che si occuperanno della parte di acconciatura e di estetica. "Come professionisti del settore benessere sentivamo il bisogno di fare qualcosa di più. Volevamo che la nostra professione donasse speranza a chi sta affrontando momenti difficili", aggiunge Alice Accorsi, presidente della categoria benessere di Lapam.

m.p.