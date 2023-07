Fatti del 7 luglio 1960: serve una pacificazione

Il 63° anniversario dei fatti del 7 luglio 1960 sia un momento di riflessione e pacificazione, come l’arcivescovo Morandi ha inteso fare avviando la beatificazione di due sacerdoti uccisi da opposte fazioni nel corso della guerra civile del secondo dopoguerra. Esiste documentazione corposa per affermare con serenità, come scrisse don Gaetano Incerti, cappellano delle Officine Reggiane, nel suo libro di memorie, che i 5 morti che vi furono in quel giorno furono la tragica conclusione di una strategia politica del Pci e della Cgil, che aveva organizzato la manifestazione non autorizzata, dalla quale aveva preso le distanze la Cisl. Ritengo doveroso rendere omaggio a chi perse la vita, lo si deve parimenti ai poliziotti e carabinieri che per difendere lo Stato democratico furono feriti. Il caso di mio padre Paolo, che prestava servizio il 7 luglio 1960 e che subì dopo poco tempo una aggressione, nel corso di una imboscata in via Emilia San Pietro, le cui conseguenze furono la cecità totale sino alla morte avvenuta nel 2015, testimonia che risultano anacronistiche e false le ricostruzioni nel corso delle annuali celebrazioni. Quest’anno sarà ospite d’onore Lucia Annunziata e, senza voler anticipare giudizi, penso che vi possa essere il rischio di una strumentalizzazione dei tragici fatti del 7 luglio, a fini politici contingenti, con prevedibile attacco al Governo Meloni. Mi auguro di essere smentito perché non è con le speculazioni politiche che si rende omaggio a quei morti.

Marco Eboli

(figlio di un poliziotto)