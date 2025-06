"Fatti investimenti per 4 milioni sull’edilizia scolastica"

"Sull’edilizia scolastica gli investimenti in corso porteranno strutture nuove ed efficienti: asilo nido, scuola materna e mensa scolastica… per circa 4 milioni di euro. È poco?". La giunta comunale di San Martino in Rio replica alle contestazioni dei consiglieri di Alleanza Civica sui progetti di edilizia pubblica. "Sul tetto della scuola di via Manicardi, che sappiamo essere un problema da anni – dice il sindaco Paolo Fuccio (foto) – stiamo studiando soluzioni in base alle risorse a disposizione, ma già quest’anno non abbiamo registrato disagi, grazie ai benefici degli interventi effettuati. Il polo sociosanitario, che nascerà dall’unione tra ambulatori pediatrici, la prossima Casa di Comunità e i servizi sociali che andranno nell’edificio liberato dal trasferimento della scuola elementare in via Manicardi, sarà un servizio fondamentale per benessere, prevenzione, salute e coesione della comunità. Conosciamo la necessità di trovare una soluzione a viabilità e parcheggi di via Rivone e via Matteotti: stiamo studiando ipotesi sui cui coinvolgeremo prima di tutto i residenti interessati. Ci teniamo a chiarire inoltre che l’incontro sulla Casa di Comunità tenutosi nei giorni scorsi era rivolto alle famiglie degli studenti perché riguardante un progetto sugli stili di vita salutari di ragazzi, prevista dal prossimo dal prossimo anno scolastico, di cui scuola e famiglie saranno parte attiva. Consideriamo la Casa di comunità un presidio sanitario strategico. Finite tutte le operazioni legate alle infrastrutture, in autunno, con la direzione del Distretto sanitario, presenteremo a tutti i servizi della Casa e il progetto del futuro polo sociosanitario, con cui la Casa si integrerà per garantire la presa in carico integrale della persona".

a.le.