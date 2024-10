"Fatti odiosi, colpiscono persone che curano pazienti e salvano vite. Serve un’azione risolutiva"

"Più sicurezza per i professionisti della sanità". Lo chiede anche l’assessore regionale Alessio Mammi, dopo le nuove aggressioni al personale sanitario. Le parole di Mammi: "Anche la nostra provincia non è immune dall’escalation di intimidazioni e casi di aggressioni a personale medico e sanitario nei locali del pronto soccorso, nelle strutture ospedaliere e sanitarie. Una situazione che è peggiorata e non può più essere ignorata".

Si tratta, prosegue Mammi, di "fatti odiosi che vanno a colpire persone nell’esercizio del proprio lavoro, mentre curano pazienti e salvano vite umane. Serve un presidio di sicurezza che li tuteli meglio e in pianta stabile e soprattutto un’azione più incisiva e risolutiva da parte della giustizia che deve mostrare attenzione e sensibilità verso queste incresciose situazioni, in modo da costruire le condizioni a queste lavoratrici e lavoratori di poter svolgere le proprie mansioni in sicurezza e serenità. Serve una presa in carico del problema da parte di tutte le istituzioni – sottolinea l’assessore –, e bene hanno fatto i sindacati a prendere posizione su questi fatti che ormai si stanno verificando troppo frequentemente nelle strutture sanitarie regionali e del resto del Paese – incalza Mammi –, e a mettere in campo alcune proposte di sicurezza a tutela dei professionisti della sanità".