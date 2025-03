Fatturato boom con il Covid: assolta

Era stata rinviata a giudizio per l’ipotesi di indebita percezione di erogazioni pubbliche. Una donna di origine indiana, all’epoca titolare di un minimarket nella Bassa, zona Rio Saliceto, aveva ottenuto un finanziamento garantito del valore di 29mila euro, nell’ambito del decreto "Liquidità" emanato nell’aprile 2020 e legato all’emergenza Covid. Ma quando ha avviato le pratiche per ottenere questi fondi, allo stesso tempo la commercializzazione di prodotti medicali, molto in voga in quel periodo di emergenza sanitaria, avevano fatto salire il fatturato.

E questo aspetto contabile non era previsto per la concessione dei contributi pubblici. La donna, 54 anni, quando ha capito che era incappata in una irregolarità, aveva iniziato a restituire a rate la somma indebitamente ricevuta. E proprio questo atteggiamento ha portato ora il collegio giudicante presieduto da Cristina Beretti, ieri in tribunale a Reggio, ad emettere sentenza di assoluzione per l’assenza del dolo. L’imputata è stata assistita dall’avvocato Carlo Mussini, il quale ha dimostrato come la sua assistita abbia agito senza dolo, senza l’intenzione di ricevere denaro in modo illecito, avviando "in buona fede" le pratiche amministrative.

"La mia assistita non era consapevole della situazione quando ha compilato il modulo, non parla bene l’italiano e nemmeno lo legge. C’è stata una errata valutazione delle documentazione", ha dichiarato l’avvocato difensore. Il problema era emerso dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza.

Antonio Lecci