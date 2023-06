Fatture false e reati finanziari: la condanna a 7 anni e 4 mesi ora diventa esecutiva

Fatture false e reati finanziari: un uomo di 45 anni di Casalgrande è stato arrestato dai carabinieri. Tra il 2008 e 2013 si è reso responsabile nella provincia di Modena di una serie di reati finanziari tra i quali dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ed è stato riconosciuto colpevole dal competente tribunale. Sono divenute esecutive le condanne e il 45enne dovrà scontare una pena complessiva di sette anni e quattro mesi di reclusione oltre alla pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio d’impresa commerciale e incapacità di esercitare l’ufficio direttivo d’impresa per otto anni e sei mesi e l’interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissioni tributarie ed interdizione per un anno dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria. L’altro pomeriggio i militari hanno arrestato l’uomo, accompagnato in carcere a Reggio per l’espiazione della pena. A suo carico pendevano tre sentenze di condanna. La prima il 13 aprile 2012, divenuta definitiva il 26 settembre 2012 in cui era stato condannato alla reclusione di sei mesi e pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio d’impresa commerciale e incapacità di esercitare l’ufficio direttivo d’impresa per un anno, all’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un anno e all’interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissioni tributarie. La seconda sentenza è stata emessa dal tribunale di Modena il 20 febbraio 2018, riformata dalla sentenza del 29 gennaio 2021 della Corte d’Appello di Bologna divenuta definitiva il 23 novembre 2022 in cui l’imputato è stato condannato alla reclusione di tre anni e sei mesi e pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio d’impresa commerciale e incapacità di esercitare l’ufficio direttivo d’impresa per quattro anni. La terza sentenza è stata emessa il 25 marzo 2022 in riforma alla sentenza emessa dal tribunale di Modena il 5 marzo 2022 divenuta definitiva il 14 giugno scorso che ha condannato il 45enne a tre anni e sei mesi e alla pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio d’impresa commerciale e incapacità di esercitare l’ufficio direttivo d’impresa per tre anni e sei mesi.

m. b.