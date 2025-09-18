Fatture per operazioni inesistenti. Condannata l’ex titolare di un forno

Dall’acquisto di un’applicazione per potenziare gli affari ai guai col fisco e il processo penale. È la parabola vissuta da una 68enne, ex titolare del forno Antica macina in via Gramsci, attività che è stata chiusa: la donna è stata condannata in primo grado a 1 anno con pena sospesa per utilizzo di una fattura relativa a operazioni inesistenti, ma lei ritiene di essere stata vittima di un raggiro. La 68enne fu contattata da una società che le presentò un’app per aumentare gli ordini da asporto, in un momento in cui vi era previsto un bonus fiscale per migliorare la tecnologia delle imprese. La piattaforma costava 183mila euro (150mila di imponibile più l’Iva di 33mila), prezzo che veniva giustificato con il pacchetto completo che includeva l’apporto dei tecnici, dei commercialisti e la parte amministrativa. Queste persone avevano fatto in precedenza una proposta di acquisto crediti andata a buon fine: la donna aveva quindi ritenuto che fossero affidabili. Per l’app fu concordato un pagamento a rate: la donna versò oltre 30mila euro, ma poi a fine 2017 finì al centro di un accertamento dell’Agenzia delle entrate e anche di un’inchiesta nella quale è stata accusata di due reati. Uno è l’utilizzo in bilancio di una fattura, emessa nel dicembre 2016 e dell’importo di 183 mila euro, relativa a operazioni inesistenti, allo scopo di evadere le imposte sui redditi. L’altro, legato alla stessa fattura, è il mancato versamento delle somme dovute, utilizzando in compensazione crediti inesistenti per oltre 72mila euro. È stata anche raggiunta da una pesante cartella esattoriale.

Il pm ha chiesto un anno e mezzo di condanna. L’avvocato difensore Michele Gatti (foto) ha domandato l’assoluzione per la fattura, o il minimo della pena, e il proscioglimento per prescrizione per l’altro reato. Il giudice Francesca Piergallini ha deciso un anno con pena sospesa per l’uso della fattura falsa e ha dichiarato prescritto l’altro reato; ha anche disposto la confisca di 33mila euro di credito Iva vantato dalla società. La difesa valuterà se impugnare: "La mia assistita è vittima di un raggiro, ma questo tipo di reato si radica in modo quasi automatico. La legge non affronta casi come questo in modo adeguato: la donna non si è resa conto di aver buttato soldi entrando in un giro poco chiaro".

al.cod.