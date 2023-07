Fatturificio per soldi facili "L’economia è inquinata"

Dal maxi fatturificio per fare soldi facili, alla mafia, il passo è breve. Usa parole forti, il giudice Andrea Rat (nella foto), per descrivere l’impatto devastante sull’economia reggiana, e non solo, delle attività illecite contestate nell’operazione ‘Billions’, condotta da Finanza e polizia di Stato. Al centro una presunta associazione a delinquere composta da una cinquantina di soggetti, dedita a emettere fatture per operazioni inesistenti, così da permettere alle aziende di abbattere gli imponibili; ravvisati anche reati tributari, riciclaggio e bancarotta fraudolenta. I capi avrebbero coordinato dieci cellule operative che potevano contare su società-cartiere, per una movimentazione da oltre 240 milioni. Il pubblico ministero Giacomo Forte aveva chiesto il rinvio a giudizio per 178 imputati. Al termine dell’udienza preliminare, in dicembre, il gup Rat ha pronunciato 24 condanne in abbreviato e dieci assoluzioni; in 37 hanno patteggiato la pena. Sono state rinviate a giudizio 97 persone: per loro il processo è fissato in settembre.

Nelle motivazioni della sentenza, il giudice Rat riconosce la solidità dell’impianto accusatorio: "La forza di tutte le prove raccolte ha restituito al processo uno straordinario strumento per la comprensione di un fenomeno criminale assolutamente allarmante, radicato da anni sul territorio reggiano e che, per altrettanto tempo, ha espanso la sua dimensione operativa criminale in maniera così massiccia da inquinare drammaticamente gran parte dell’ecomomia reggiana e del Nord Italia". Si parla di "potenziamento di quel contesto illecito e opaco che rappresenta l’humus ideale di cui si alimentano fenomeni criminali associativi ancor più drammatici e che, notoriamente, affliggono il territorio reggiano e il Nord Italia da decenni". Secondo il gup, è provata l’esistenza dell’associazione a delinquere, alla luce di intercettazioni, analisi di documenti e movimentazione bancaria. Si rimarca "il numero straordinario di flussi finanziari tra i vari gruppi di società, riconducibili a uno schema operativo unitario e coperti dall’emisisine di documenti fiscali fittizi". Emergono "trasferimenti di denaro in Bulgaria per eludere la rigida disciplina bancaria italiana". Soggetti che fanno prelievi di contanti in uffici postali e banche, "a favore indifferentemente di tutte le società": "Uno dei nostri", dicono. E lo stesso sulla spartizione dei soldi: "Siamo tra noi, non è che manca mai un centesimo". Secondo il gup, Giuseppe Gareri e Luigi Brugnano, entrambi condannati a 7 anni, e Nicola Lombardo (5 anni e 20 giorni) "rivestono una posizione apicale di direzione"; "assieme a loro" Luca Bonacini (ha patteggiato 4 anni e 10 mesi), oltre a Giorgio Bellini, Giuseppe Stirparo, Antonio Sestito (figlio di Dante Sestito, imputato per l’omicidio di Salvatore Silipo avvenuto a Cadelbosco), Michele Caccia, Salvatore Mendicino e Pietro Arabia per i quali è stato disposto il rinvio a giudizio. Le difese daranno battaglia: "È una sentenza complessa - commenta l’avvocato Carmine Migale per Brugnano - che ripercorre l’informativa finale della Finanza. Procederemo sicuramente con l’Appello".

Alessandra Codeluppi