Fausto Rossi, la promozione e un libro di ’Storie di Serie B’

Il Comune di Rubiera festeggia la promozione della Reggiana in serie B con il regista della squadra granata Fausto Rossi. Domani, alle 18.30, uno dei calciatori simbolo della Reggiana sarà alla sala Sassi all’Ospitale per presentare il libro ‘Storie di serie B’ in cui racconta i suoi anni in granata. Con lui saranno presenti i co-autori Damiano Reverberi, Andrea Panciroli e Silvia Casali. Quest’ultima, che ha curato le oltre 50 foto del libro (molte delle quali saranno proiettate in sala), ha appena vinto un prestigioso premio fotografico internazionale Women in Sports International Photo Awards.

Il libro, edito da Corsiero Editore e patrocinato da Ac Reggiana, sarà in vendita con la possibilità di farselo autografare e dedicare. La percentuale dei diritti del libro spettante agli autori e a Rossi verrà devoluta in beneficienza al Mire, Maternità e Infanzia Reggio Emilia, progetto integrato del Santa Maria Nuova per accogliere la nascita, le donne, mamme, bambini e le loro famiglie.

m.b.