Fcr compie 120 anni: "Impegno nel welfare e capacità di fare impresa"

È stato festeggiato il compleanno numero 120 delle Fcr, le Farmacie Comunali Riunite di Reggio. Si è svolto un convegno, ieri mattina in sala Tricolore, nell’ambito della settima edizione delle Giornate nazionali delle Farmacie comunali, promossa da Assofarm. Convegno anticipato da un momento di festa alla farmacia centrale di piazza Prampolini, la prima struttura comunale di questo tipo aperta in Italia. Era il 13 ottobre 1903. Poi gli interventi del sindaco Luca Vecchi, del presidente della Provincia, Giorgio Zanni, del presidente nazionale di Assofarm, Venanzio Gizzi, di Andrea Capelli (presidente Fcr), Davide Baruffi (sottosegretario alla presidenza della Regione), con l’aggiunta di un videomessaggio del ministro della Salute, Orazio Schillaci, in cui è stato sottolineato come "le farmacie pubbliche siano un importante presidio sanitario, di accesso equo ai farmaci e di relazione coi cittadini".

Ha aggiunto il sindaco Vecchi: "Fcr in 120 anni ha saputo innovarsi costantemente, ha affrontato le sfide della modernizzazione, le grandi tragedie e i mutamenti sociali del Novecento, ha associato la vocazione sociale e solidale, oggi tradotta anche nel fondamentale impegno nel Welfare della città, alla capacità di fare impresa con uno slancio che è giunto fino a noi". Il presidente Capelli ha poi parlato della doppia funzione di Fcr: "Impresa economica commerciale da un lato e di ente pubblico che reinveste il suo valore aggiunto a favore della collettività dall’altro. Ai servizi alla persona rivolti ad anziani, minorenni e disabili degli ultimi 20 anni, si è affiancato dal 2014 il progetto di Reggio Emilia città senza Barriere, e dal 2020 il contributo ai progetti di Welfare culturale".

Il convegno si è concluso con la presentazione del Premio di laurea alla memoria di Alberto Sergio Aleotti (già direttore di Fcr e poi ai vertici della Menarini), nel centenario della nascita. Presentato pure il libro "120 anni al servizio della comunità", presto in distribuzione.

Fcr ha chiuso il bilancio 2022 con un fatturato di 153,6 milioni di euro (+7,8% rispetto al 2021). Dopo aver erogato sconti ai cittadini per 1,4 milioni e al netto degli ammortamenti e accantonamenti per 1,1 milioni, si registra un utile commerciale di oltre 9 milioni (+14,5% rispetto al 2021). Sono 265 i dipendenti, di cui oltre il 77% donne e oltre l’85% assunti a tempo indeterminato.