"Fcr dica ’stop’ ai rapporti con Teva"

’Comitati antifascisti emiliani’ unitamente a ’Costituente contro la guerra e il riarmo Reggio Emilia’ chiedono a gran voce che Farmacie Comunali Riunite "cessi immediatamente il rapporto commerciale con Teva", altrimenti "il premio ad Albanese (nella foto sopra) sarà solo propaganda".

"Il tempo dei gesti puramente simbolici è finito – sottolinea il portavoce, Daniele Dall’Aglio –. Per la precisione, è sepolto sotto le macerie di Gaza, insieme a centinaia di migliaia di corpi". "Pretendiamo che il Comune – proseguono –, che controlla Farmacie Comunali Riunite, prepari immediatamente il piano per la cessazione del rapporto commerciale con Teva, multinazionale israeliana complice dell’occupazione e del genocidio palestinese, per la fornitura e la distribuzione dei farmaci generici. Rispecchiando la volontà di una cittadinanza che non desidera condividere questa complicità e di una giunta che dichiara di non desiderarlo a sua volta ed espone la bandiera palestinese dopo due anni di genocidio ad alta intensità a Gaza".

Dichiarazione forte da parte dei Comitati, che suggeriscono anche che "l’accordo con Teva dovrebbe essere rimpiazzato da uno con fornitori che non siano complici di tali crimini", in attesa "della costituzione di un’azienda pubblica nazionale che possa assumere questo ruolo e occupare questo mercato".

"Il silenzio è complicità – denunciano –, è il tempo delle scelte e della coscienza responsabile. Altrimenti il premio Tricolore alla coraggiosa e magnifica Francesca Albanese sarà solo un gesto di propaganda per lavarsi la coscienza, mentre di fatto si alimenta direttamente il genocidio".

g. s.