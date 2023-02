Fdi a Pratissoli: "Giustificate un fallimento"

"Non possiamo che leggere con stupore le parole pronunciate dal vice sindaco Pratissoli secondo il quale lo stop al superbonus rappresenterebbe un abbandono del processo di transizione ecologica da parte del Governo - scrive Alessandro Aragona, coordinatore provinciale Fdi -. Capiamo l’imbarazzo nel dover oggi giustificare una misura al cui fallimento il Pd ha contribuito in maniera significativa".,

"Il Governo Meloni - prosegue Aragona - rimane assolutamente focalizzato sul tema della transizione ecologica ed energetica, conscio del fatto che questo cambiamento epocale di modello sociale ed economico non può essere fatto come vorrebbe la sinistra, cioè a spese del nostro comparto produttivo, sulla pelle dei contribuenti e a vantaggio di competitors internazionali già oggi beneficiari quasi esclusivi di questo radicale cambio di paradigma".

"In ultimo, è bizzarro che questa critica provenga proprio dall’amministrazione reggiana, la quale negli ultimi anni non si è certo distinta e caratterizzata per progetti di riqualificazione dell’edilizia pubblica o di riconversione “green” dei quartieri periferici della città, eccezion fatta per qualche annuncio o operazione spot risoltisi poi in un nulla di fatto".