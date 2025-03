Fd’I chiede sostegni alle imprese. Aragona: "La Regione riduca l’Irap"

"La Regione aiuti la montagna: ridurre l’Irap per le attività e le imprese, promuovere un nuovo bando analogo a quello precedente con l’obiettivo di continuare a sostenere le imprese e le attività professionali operanti nel territorio montano dell’Emilia-Romagna". È quanto chiede Alessandro Aragona, Consigliere regionale di FdI, che con una risoluzione impegna la Giunta regionale a promuovere il nuovo bando per l’erogazione di contributi sotto forma di credito d’imposta per sostenere le aziende della montagna.

"Chiediamo che sia garantita la massima diffusione e piena accessibilità al bando - prosegue Aragona - coinvolgendo le associazioni di categoria e gli enti locali al fine di informare efficacemente i potenziali beneficiari. Inoltre non deve essere dimenticato un costante monitoraggio dell’efficacia delle misure adottate per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di sostegno alle attività e valutare eventuali miglioramenti alle future iniziative con adeguato incentivo economico".

L’impegno della Regione deve essere rivolto al sostegno delle attività produttive della montagna per arrestare il continuo spopolamento. Secondo il consigliere, "al contrario, la nuova giunta regionale ha aumentato tutte le leve fiscali a sua disposizione, compresa l’Irap, e quindi le imprese operanti in quei territori verrebbero particolarmente colpite in assenza di forme di agevolazioni. Crediamo che le imprese e le attività della montagna siano meritevoli di sostegno da parte della Regione per il ruolo strategico che hanno nel mantenere vive zone che negli ultimi anni sono state abbandonate in favore della città. Costantemente riceviamo richieste di aiuto da parte di chi opera nelle zone montane, siamo convinti dell’importanza di non lasciare gli appelli senza una risposta".

Settimo Baisi