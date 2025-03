Fd’I contro il nuovo centro islamico: "Il sindaco spieghi pubblicamente"

Fratelli d’Italia contesta l’operazione di ristrutturazione di un capannone a Casalgrande di proprietà dell’associazione islamica culturale ‘El Nour’. In via Statale il centro islamico da tempo è già presente, mentre il nuovo edificio è situato sempre nella stessa via. Non sono mancate le lamentele dei cittadini per il futuro ‘trasferimento’. Il sindaco Giuseppe Daviddi al nostro giornale aveva sottolineato che ‘El Nour’ ha acquistato l’immobile, ma "il termine moschea è improprio: tutto è regolare".

Luca Tamagnini, presidente del circolo Fdi di Casalgrande, in una nota critica le scelte dell’amministrazione: "Lascia l’amaro in bocca la risposta del sindaco Daviddi in merito alla realizzazione del nuovo centro culturale islamico. Forte del consenso elettorale, sembra ormai dimenticare l’impegno preso con i cittadini: rappresentare tutti senza distinzioni politiche. A destare perplessità è la ristrutturazione di un capannone in via Statale 14 che ho personalmente visitato. Lì è apparsa, e poi frettolosamente coperta, una scritta ‘no moschea’, mentre i lavori procedono a ritmo serrato. Perché la domanda del cambio di destinazione d’uso non è stata discussa pubblicamente, né in consiglio comunale?".

Per l’esponente di Fdi "forse non era formalmente obbligatorio, ma un sindaco che dice di rappresentare l’intera comunità dovrebbe avere il coraggio di esporre le proprie scelte alla cittadinanza. Ancora una volta, Daviddi decide da solo, con un atteggiamento più da sceriffo che da primo cittadino". Il coordinatore di Fratelli d’Italia di Casalgrande chiede dunque d’organizzare un incontro pubblico per spiegare il percorso che ha portato a questa decisione.

"Dopo il mio sopralluogo all’esterno del cantiere emerge un altro elemento – osserva Tamagnini –. L’edificio si sviluppa su un unico piano e presenta un grande salone ‘open space’, una conformazione che lo rende particolarmente adatto alla preghiera e che lo avvicina, di fatto, a una vera e propria moschea. Il sindaco Daviddi aveva garantito che le porte del Comune sarebbero sempre rimaste aperte. Perché ora si rifiuta di ascoltare le interpellanze dei cittadini?".

Matteo Barca