Fdi e Cisl sui volontari Pd in Arena: "Turni massacranti di dieci ore"

È polemica politica 24 ore prima del grande show della popstar britannica. Tutto è nato dalla volontà del Partito Democratico, che collabora da tempo con la Rcf Arena, di reperire volontari per la distribuzione a bancone di alimenti e bevande durante l’evento di oggi, con turni di 10 ore svolti gratuitamente. Una mossa che non è passata inosservata al senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei (in foto), che ha commentato così: "Abbiamo appreso che lo stesso Partito Democratico, che urla e strepita per difendere i lavoratori con la proposta inutile e dannosa del salario minimo, cercherebbe volontari, quindi non pagati, per massacranti turni di 10 ore per il concerto di Harry Styles, che si terrà alla Festa dell’unità di Reggio Emilia. È lecito domandarsi se tutto ciò sia normale; un volontario non dovrebbe decidere spontaneamente quanto aiutare?". E chiede: "Non hanno pensato di assumere qualche lavoratore in regola? Per una volta proverebbero l’ebbrezza di creare lavoro e non solo di parlarne – conclude Lisei – Sarà certamente tutto lecito, ma ancora una volta il Partito Democratico mostra il suo vero volto". Dalla Cisl Emilia Centrale, invece, arriva una nota di solidarietà ai lavoratori: "Ai lavoratori effettivi, dalle forze dell’ordine ai tecnici, agli operatori della sanità. Ma a maggior ragione anche i lavoratori, sotto mentite spoglie di volontari, privi di tutele per i quali sono previsti turni anche di 10 ore".